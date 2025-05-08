Терлюга програла на чемпіонаті Європи з карате – залишилася без світової першості
Українська каратистка Анжеліка Терлюга програла у другому колі чемпіонату Європи.
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У ваговій категорії до 55 кг вона не впоралася з представницею Люксембургу Дженніфер Варлінг. Для Терлюги це був перший поєдинок на континентальному турнірі. Він проходить у Єревані (Вірменія).
За підсумками чемпіонату Європи чемпіони та призери з найкращими показниками отримають право виступити на чемпіонаті світу в Каїрі (Єгипет) у листопаді цього року.
33-річна Анжеліка Терлюка є срібною призеркою Олімпійських ігор 2020 у Токіо.
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