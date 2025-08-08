Анжеліка Терлюга виборола срібло у карате у категорії до 55 кілограмів.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга стала срібною призеркою Всесвітніх ігор-2025 у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Терлюга вийшла у фінал Всесвітніх ігор з карате після протесту на поразку від господарки змагань

Терлюга, маючи статус чинної чемпіонки змагань, у фіналі зустрілася з чотириразовою чемпіонкою Європи Міаю Бітч та зазнала поразки з рахунком 1:3.

Представниця Німеччини за півхвилини до завершення сутички провела атаку, яка принесла їй три очки. Українка відігратися часу вже не мала.

Медаль Анжеліки Терлюги стала першою нагородою у скарбнички збірної України на Всесвітніх іграх-2025.

