Українська каратистка Анжеліка Терлюга не використала другий шанс дійти до п'єдесталу на чемпіонаті Європи у Єревані.

Українка ще на стадії 1/16 поступилася Дженніфер Варлінг (3:11), але представниця Люксембургу дійшла до фіналу і подарувала Терлюзі "втішну сітку". Втім, тут Анжеліку знову спіткала невдача. Вона дотиснула данку Ніколін Олсен (4:3), однак з "нейтральною" росіянкою Чернишовою вже не впоралась (0:7). Українка залишилась без "бронзового фіналу" і путівки на чемпіонат світу, який наприкінці року відбудеться в Каїрі.

Терлюга програла на чемпіонаті Європи з карате – залишилася без світової першості

"Дива не сталось… І цьому є адекватні обставини, але бажання спробувати себе і повернутись на татамі було більше за все.

Із позитивного: я змогла влучити свій улюблений, ура! На цьому все. Про негативні моменти я навіть писати не буду, всі все бачили і розуміють. Але впадати в паніку я не збираюсь. Дуже багато роботи чекає попереду, і я навіть рада, що тепер можу реально оцінити ситуацію, в якій опинилась, і змотивована працювати набагато більше над собою, ніж раніше.

Дякую всім, хто мене підтримує, хто вірить в мене досі, і я обіцяю, що буду робити все, щоб не розчарувати", – написала Терлюга в соцмережах після невдачі.

Нагадаємо, Анжеліка пропустила рік через вагітність. Зіркова каратистка в грудні народила донечку Ніколь і лише у квітні повернулась до повноцінних тренувань.