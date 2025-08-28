Латвійка поступилася господарці турніру з рахунком 0:2, але після завершення гри замість традиційного рукостискання сталася дуже емоційна суперечка.

Остапенко звинуватила Таунсенд у невихованості і неповазі, оскільки та не перепросила за м'яч, який виграла після торкання троса. Крім цього, на передматчевій розминці американка вийшла одразу до сітки, а не працювала на задній лінії, як це заведено в тенісі.

Дійшло до того, що Остапенко навіть звинуватили в расизмі. Альона парирувала: "Після гри я сказала своїй суперниці, що це було дуже неввічливо з її боку, коли у вирішальний момент м'яч зачепив сітку, а вона не перепросила за це. Вона ж відповіла, що їй взагалі нема за що вибачатися.

Ого, як багато повідомлень я отримала, що я расистка. Я ніколи у своєму житті не була расисткою. Я поважаю всі національності у світі, для мене немає значення, звідки ти родом".

Таунсенд озвучила своє бачення ситуації: "Остапенко заявила мені, що в мене немає жодних манер і жодної освіти і що, мовляв, подивимося, що буде, коли ми опинимося за межами США. Я дозволила говорити дурниці... Вона зібрала речі і пішла, а я тут. Я не ображаюся. Я пишаюся тим, як впоралася з собою.

Якщо ви чекаєте вибачення і не отримуєте їх – це ваша проблема, а не моя. Я завжди виявляю повагу і чекаю того ж, але ніхто не має права диктувати, як я повинна поводитися".

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got into an argument after their match at the U.S. Open pic.twitter.com/od0GwFykBd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 27, 2025

