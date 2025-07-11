Вімблдон-2025, жінки, парний розряд, півфінал

Олена Остапенко (Латвія) / Сувей Ше (Тайвань) – Катерина Сінякова (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США) – 2:0 (7:5, 6:4)

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21-ша ракетка світу Олена Остапенко у тандемі з Сувей Ше пробилися у фінал парного розряду Вімблдону, перегравши Катерину Сінякову разом із Тейлор Таунсенд.

Матч тривав 1 годину 42 хвилини. В першому сеті справа ледь не дійшла до тай-брейку, проте в останній момент латвійсько-тайванський дует взяв гору – 7:5. Друга партія була не менш напруженою, але і тут Остапенко з партнеркою перемогли з різницею у два гейми – 6:4.

У фіналі Вімблдону суперницями Остапенко та Ше стануть "нейтральна" росіянка Вероніка Кудерметова та Елізе Мертенс, яка вибила Еліну Світоліну в одиночному розряді трав'яного мейджору.

Нагадаємо, що Олена має українське коріння. Її батько Євген Остапенко – колишній футболіст із Запоріжжя. Сама латвійська тенісистка часто виступала в парі з українками Людмилою Кіченок і Даяною Ястремською.

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