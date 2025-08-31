Латвійська тенісистка Олена Остапенко, яка має українське коріння, попросила вибачення у Тейлор Таунсенд після скандалу.

"Привіт усім. Я хочу вибачитися за деякі речі, які я сказала під час матчу другого кола US Open. Англійська не є моєю рідною мовою, і коли я вживала слово "освіта", то мала на увазі виключно тенісний етикет. Але я розумію, що мої слова могли образити багатьох людей за межами корту.

Я дуже ціную підтримку, адже продовжую вчитися і рости як людина, і як тенісистка. До зустрічі, Нью-Йорк, я з нетерпінням чекаю повернення наступного року", – написала Остапенко в Instagram.

Нагадаємо, що Олена Остапенко вилетіла з американського мейджора в другому колі, програвши Тейлор Таунсенд (США, WTA № 139) у двох сетах.

