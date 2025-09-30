Німкеня Єва Лис переграла Маккартні Кеслер в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Китаї. Звіт про гру та результат матчу – в цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекін (Китай), хард, жінки, 1/8 фіналу

Єва Лис (Німеччина, WTA № 66) – Маккартні Кесслер (США) – 4:6, 6:1, 6:2

Уродженка Києва Єва Лис несподівано здолала американку Маккартні Кеслер у матчі за вихід у чвертьфінал тисячника в Пекіні. Німкеня зробила шикарний камбек проти представниці США: після поразки в першому сеті (4:6) Лис впевнено виграла два гейми поспіль – 6:1 та 6:2. Гра тривала 2 години 6 хвилин.

У наступному раунді на Єву Лис очікує гра проти Коко Гофф (США, WTA № 3), яка цього року захищає свій титул у Китаї.

