Харрієт Дарт під час матчу з Луа Буассон на турнірі у Франції потрапила у гучний скандал, який завірусився в соцмережах.

Луа Буассон досить легко перемогла британську тенісистку (6:0, 6:3), однак матч запам'ятався не цим. Під час однієї з перерв Харрієт підійшла до судді та поскаржилась на поганий запах від суперниці. Це потрапило на камери та одразу завірусилось.

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21-річна француженка відповіла на це гумор, запостивши у соцмережах мем, де звернулась до компанії "Dove" щодо співпраці.

Харрієт Дарт після цього публічно перепросила в опонентки, відзначивши, що вона була в цей момент знервована. Британка взяла на себе всю відповідальність за інцидент. Щоправда, цей конфлікт репутаційно не вплинув ні на кого: фанати з гумором сприйняли цю ситуацію, зробивши її трендовою у соцмережі X (колишній твіттер).

Lois Boisson’s response to Harriet Dart saying she needs to wear deodorant during their match



“Dove, apparently we need a collaboration” https://t.co/S4u0dgevPS pic.twitter.com/0E5ckZhULn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2025

Harriet Dart apologizes for asking the umpire to tell her opponent to wear deodorant. pic.twitter.com/YHpgMQgMak — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 15, 2025

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