Бен Шелтон і Карен Хачанов розіграли трофей на турнірі ATP 1000 у Торонто. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ATP 1000, Торонто (Канада), хард, фінал

Карен Хачанов (АТР № 16) – Бен Шелтон (США, АТР №7) – 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)

Американець Шелтон, маючи четвертий номер посіву, вважався фаворитом вирішального матчу, в якому йому протистояв так званий "нейтральний" Карен Хачанов з Росії, у якого був 11-й номер посіву.

Зустріч, утім, почалася не під дудку представника США – перший сет на тай-брейку виграв Хачанов. Шелтон у відповідь тиск посилив і переміг у другій партії з брейком у дев'ятому геймі. У вирішальному сеті суперники впевнено тримали свою подачу і визначили переможця знову тільки на дограванні. Шелтон на тай-брейку забрав усі свої очки і зробив Хачанову два брейки – 7:3.

Фінал тривав 2 години 48 хвилин.

22-річний Бен Шелтон уперше в кар'єр виграв турнір серії АТР 1000 (він же – Мастерс) і втретє взяв трофей на рівні АТР. Перемога дозволить американцю піднятися на шосте місце у світовому рейтингу.

