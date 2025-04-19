Технічна поразка визначила останнього учасника Фіналу чотирьох Кубка України з гандболу
20:15 - Читать на русском
Стали відомі всі півфіналісти чоловічого Кубка України 2024/25 з гандболу.
Одеса стала четвертим учасником, приєднавшись до Мотора, Карпат і Донбасу.
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Щоправда, команді з Південної Пальміри навіть не довелося виходити на майданчик. Запорізька Константа отримала технічну поразку і віддала путівку без боротьби.
Учасники Фіналу чотирьох Кубка України з гандболу:
– Мотор (Запоріжжя);
– Карпати (Ужгород);
– Донбас (Донецьк);
– Одеса.
Півфінальні пари будуть визначені пізніше жеребкуванням. Нагадаємо, що чинним володарем Кубка є Мотор.
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