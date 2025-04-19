Одеса стала четвертим учасником, приєднавшись до Мотора, Карпат і Донбасу.

Жіноча збірна України з гандболу перемогла Чехію, але не змогла вийти на ЧС-2025

Щоправда, команді з Південної Пальміри навіть не довелося виходити на майданчик. Запорізька Константа отримала технічну поразку і віддала путівку без боротьби.

Учасники Фіналу чотирьох Кубка України з гандболу:

– Мотор (Запоріжжя);

– Карпати (Ужгород);

– Донбас (Донецьк);

– Одеса.

Півфінальні пари будуть визначені пізніше жеребкуванням. Нагадаємо, що чинним володарем Кубка є Мотор.