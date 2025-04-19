"Я справді вважаю, що я мав дуже сильний удар, але у мене також був дуже точний удар, я вмів влучати в потрібні місця.

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Такі хлопці, як Джордж Форман, могли вдарити у будь-яку точку тіла і нокаутувати. У нього був найсильніший удар. Але варто зазначити, що багато супертяжів були просто більшими за мене", – сказав Тайсон в інтерв'ю Interview.

Нагадаємо, 58-річна легенда у листопаді 2024 року повернувся у профі-ринг, де програв за рішенням суддів боксеру-блогеру Джейку Полу. "Залізний Майк" натякнув, що це був його не останній бій.

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