Тайсон Ф'юрі розповів, що вже не є вболівальником Манчестер Юнайтед, за який раніше вболівав.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), кар'єра якого перебуває в підвішеному стані після поразки в реванші від Олександра Усика, заявив, що зараз захоплюється кінними перегонами.

Усик потрапив у рейтинг найбагатших боксерів в історії – Олександр поза топ-5, але вище за Тайсона Ф’юрі

"Я взагалі-то не фанат футболу. Раніше я вболівав за Манчестер Юнайтед, але тепер, коли вони в лайні, я більше не вболіваю за жодну футбольну команду.

Раніше я також вболівав за збірну Англії. Однак, коли вони програли Ісландії на Євро 2016 року, то я остаточно покінчив із футболом. Тепер я захоплююся кінними перегонами", – цитує Тайсона Ф'юрі Goal.

Ф'юрі у 2024 році зазнав двох поразок від українця Олександра Усика, після чого вже не вперше заявив про те, що завершує свою професійну кар'єру.

Усик на роздоріжжі після нокауту Дюбуа – що далі?