Колишній чемпіон світу в надважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі вважає, що у нього достатньо розуму, щоб не вийти на ринг проти 20-річного Мозеса Ітауми, якого багато хто називає його спадкоємцем.

Ф'юрі ледь не потрапив у авіакатастрофу – літак Тайсона здійснив екстрену посадку: "Обіс*алися від страху"

"Битися з Ітаумою? Ні, безумовно ні. Ти вважаєш мене дурнем?", – заявив Тайсон Ф'юрі в коментарі Queensbury Promotions.

16 серпня в Саудівській Аравії відбудеться поєдинок, у якому зустрінуться Мозес Ітаума та ще один представник Великої Британії Ділліан Вайт.

Тайсон Ф’юрі, як відомо, у 2024 році зазнав двох поразок від українця Олександра Усика, після чого оголосив про свій відхід на пенсію.

Спадкоємець Тайсона Ф'юрі розповів, коли буде готовий вийти на поєдинок з Усиком