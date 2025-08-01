Екс-чемпіон світу заявив, що проведення ним бою з Джошуа позбавлене сенсу, за що він виявився вдячним українцю Олександру Усику, який нещодавно в реванші нокаутував Даніеля Дюбуа.

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"ЕйДжей нещодавно боксував із Даніелем Дюбуа. Його за п'ять раундів знищили - нокаутували. Дюбуа був у відмінній формі. У нього було три великих нокаути поспіль: Джошуа, Хрговіч і Міллер. А потім він вийшов на реванш проти Усика, і той його повністю приголомшив. Ось ви говорите: "О, Ф'юрі – Джошуа великий бій". Але Дюбуа відправив у нокаут Джошуа, а Усик розібрав Даніеля на частини", – розповів Ф'юрі в коментарі Seconds Out.

Нагадаємо, у 2024 році Усик двічі виграв у Тайсона Ф'юрі. Спочатку це була перемога роздільним рішенням суддів, а потім українець переміг одноголосним вердиктом.

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