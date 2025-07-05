Колишній чемпіон світу звернувся до Дюбуа напередодні реваншу з українцем Олександром Усиком, який запланований на 19 липня.

Дюбуа виступив із зухвалою погрозою на адресу Усика перед реваншем: "Мені не терпиться"

"Нокаутуй його, бо... Але я б так не сказав, тому що це бій в Англії і це його шоу. Так що просто зроби все, що можеш. Ось і все. Все, що можеш.

Раніше Дюбуа зробив йому боляче, коли ударом у корпус збив його з ніг. Так що, можливо, він зможе знову пробити тим же ударом у корпус", – розповів Ф'юрі у коментарі Boxing King Media.

Як відомо, перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся у серпні 2023 року та завершився достроковою перемогою українця у дев’ятому раунді.

Промоутер Дюбуа розповів, як британець зможе перемогти Усика у реванші: "Українець піде у нокаут"