Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року з художньої гімнастики в індивідуальному багатоборстві Різатдінова пояснила особливості взаємин з російськими спортсменками.

– До 2014 року багато українських спортсменів їздили в Росію на змагання. Якими вони були? Яким було ставлення росіян до українців тоді?

– Нас завжди налаштовували тренери, що ми маємо бути на дві-три голови сильніші за росіянок. Тільки тоді, можливо, нам поставлять більш-менш справедливу оцінку. Ми на цьому виросли. Навіть якщо росіянки помиляються – їм усе одно ставлять високу оцінку. А ми повинні були зробити все ідеально і ще й мати складнішу програму. Тільки в таких умовах ми могли виграти. Нам навіть частково забороняли спілкуватися. Ми віталися, "доброго дня" – але не більше. Ніякої дружби не було. Завжди якась така напружена атмосфера.

– А росіянок свідомо "тягнули" судді?

– Я не люблю говорити про те, чого не бачила на власні очі. Не знаю, як це працювало. Але, наприклад, на моїй Олімпіаді була втрата предмета у росіянки, а вона все одно на п'єдесталі. І таких випадків – не один і не два. Але я не можу коментувати, чому так було. Я просто виходила, робила свою справу – і все, – цитує Різатдінову NV Спорт.

