Іга Свьонтек та Людмила Самсонова, а також Мірра Андрєєва та Белінда Бенчіч визначили півфіналісток Вімблдонського турніру 2025 року. Результати зустрічей та звіт про них — читайте у цій новині "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, жінки, 1/4 фіналу

Іга Свьонтек (Польща, WTA № 8) – Людмила Самсонова (WTA № 19) – 6:2, 7:5

Мірра Андрєєва (WTA № 7) – Белінда Бенчіч (Швейцарія, WTA № 35) – 6:7 (3:7), 6:7 (2:7)

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Свьонтек, яка колись була першою ракеткою світу, а зараз посідає восьме місце у світовому рейтингу, у п’ятому очному поєдинку з так званою "нейтралкою" Самсоновою впевнено здобула п’яту перемогу над суперницею. Аби відправити уродженку болотної держави додому з Вімблдону, Ізі знадобилася 1 година 50 хвилин.

Свьонтек вперше у кар’єрі вийшла до 1/2 фіналу Вімблдону. Загалом вона зіграє дев’ятий півфінал на турнірах серії Grand Slam та третій – у 2025 році.

Jazda!



Iga Swiatek defeats Liudmila Samsonova 6-2, 7-5 to reach her first #Wimbledon semi-final pic.twitter.com/AWlIo5Jsbg — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025

Суперницею Іги Свьонтек у боротьбі за путівку у фінал стане представниця Швейцарії Белінда Бенчіч (WTA № 35), яка двома перемогами на тай-брейку здолала ще одну тенісистку з країни-окупантки з "нейтральним" статусом Мірру Андрєєву (WTA № 7). Для перемоги Бенчіч витратила 2 години 10 хвилин.

Brilliant Bencic does it again ?



Belinda Bencic defeats Mirra Andreeva 7-6(3), 7-6(2) to reach her first ever #Wimbledon semi-final - and she does it in some style! pic.twitter.com/KfjjZv0RrU — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025

Другу пару півфіналу Вімблдонського турніру складуть Аріна Соболенко та американська тенісистка Аманда Анісімова.

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