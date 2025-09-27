WTA 1000, Пекін (Китай), хард, 1/32 фіналу

Іга Свьонтек (Польща, WTA № 2) – Юань Юе (Китай, WTA № 110) – 6:0, 6:3

Польська тенісистка Іга Свьонтек розпочала виступи на "тисячнику" у Пекіні. Першою суперницею колишньої першої ракетки планети стала представниця Китаю Юань Юе, яка не входить навіть у топ-100 рейтинги Жіночої тенісної асоціації.

Свьонтек здобула впевнену перемогу у двох партіях за 1 годину 16 хвилин. У стартовій партії Іга знищила суперницю всуху з рахунком 6:0. Цей виграш дозволив польській тенісистці довести кількість своїх переможних сетів під нуль на "тисячниках" d історії до 34. Це рекорд змагань з моменту запровадження їхнього формату у 2009 році.

У наступному раунді Свьонтек зіграє проти Каміли Осоріо (WTA №83) з Колумбії

34 - Iga Swiatek (34) is now the player with the most sets with a 6-0 score line in WTA-1000 since the format introduction in 2009. Annihilate. #ChinaOpen | @ChinaOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/9DVX7kdEv0 — OptaAce (@OptaAce) September 27, 2025

