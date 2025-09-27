Свьонтек встановила рекорд "тисячників" та вийшла в 1/16 фіналу турніру в Пекіні
Іга Свьонтек перемогла у другому раунді турніру серії WTA 1000 у Китаї.
WTA 1000, Пекін (Китай), хард, 1/32 фіналу
Іга Свьонтек (Польща, WTA № 2) – Юань Юе (Китай, WTA № 110) – 6:0, 6:3
Костюк розгромом за 59 хвилин стартувала на супертурнірі у Пекіні
Польська тенісистка Іга Свьонтек розпочала виступи на "тисячнику" у Пекіні. Першою суперницею колишньої першої ракетки планети стала представниця Китаю Юань Юе, яка не входить навіть у топ-100 рейтинги Жіночої тенісної асоціації.
Свьонтек здобула впевнену перемогу у двох партіях за 1 годину 16 хвилин. У стартовій партії Іга знищила суперницю всуху з рахунком 6:0. Цей виграш дозволив польській тенісистці довести кількість своїх переможних сетів під нуль на "тисячниках" d історії до 34. Це рекорд змагань з моменту запровадження їхнього формату у 2009 році.
У наступному раунді Свьонтек зіграє проти Каміли Осоріо (WTA №83) з Колумбії
Свьонтек влаштувала перепалку з журналістом після поразки на US Open: "Що ви тут робите?" (ВІДЕО)