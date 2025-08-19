У ніч на 19 серпня відбувся жіночий фінальний матч змагань WTA 1000 у США.

WTA 1000. Цинциннаті (США). Фінал, жінки

Іга Свьонтек (Польща, WTA № 3) – Жасмін Паоліні (Італія, WTA № 9) – 7:5, 6:4

У вирішальному поєдинку турніру в Цинциннаті зійшлися полька Іга Свьонтек та італійка Жасмін Паоліні. Тенісистки вже вп'яте зустрічалися на корті – усі чотири попередні матчі завершилися перемогою польської тенісистки. Не стала виключенням і ця дуель – Свьонтек здолала опонентку у двох сетах з рахунком 7:5, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину і 50 хвилин.

Перша партія завершилась камбеком польки, яка зуміла відігратись після 0:3. У другому сеті тенісистки двічі обмінювались програними подачами, а третій брейк-пойнт Свьонтек став вирішальним. Паоліні не змогла перевернути гру і, в результаті, поступилась у двох сетах.

Таким чином, Свьонтек вперше у кар'єрі стала переможницею тисячника у Цинциннаті. Загалом це її 24-й титул на професійному рівні і 11-й на турнірах WTA 1000. Також Іга здобула 51-шу перемогу над тенісистками з топ-10 рейтингу WTA і 120-ту на змаганнях категорії WTA 1000.

Після тріумфу Свьонтек знову повернулася на другу сходинку рейтингу WTA, обійшовши Коко Гофф.