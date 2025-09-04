Свьонтек влаштувала перепалку з журналістом після поразки на US Open: "Що ви тут робите?" (ВІДЕО)
Іга Свьонтек різко відповіла журналісту після поразки в матчі 1/4 фіналу US Open.
У представника медіа виникло питання, чи не позначилася на грі Свьонтек накопичена втома після серії турнірів, включно з Вімблдоном. Друга ракетка світу сприйняла це як натяк на слабкість і відповіла доволі емоційно.
– Загалом останні тижні було багато тенісу: Вімблдон, американські турніри перед цим і тепер US Open. Наскільки ви зараз втомлені?
– Не знаю. Це не так, що мої матчі тут були виснажливими.
– Ви відчуваєте, що вам потрібна психологічна пауза? Я не про поразку як таку.
– Чому ви так кажете?
– Просто запитав. Це все йде підряд. Ви чекаєте на відпочинок?
– Ну, запитайте тих, хто відповідає за календар. Вам потрібна психологічна пауза?
– Вибачте?
– Ви виглядаєте так, ніби вам потрібна психологічна пауза.
– Так, потрібна.
– Тоді що ви тут робите?
– Треба допрацювати турнір до кінця.
– Бажаю удачі.
Нагадаємо, що Іга Свьонтек завершила виступ на US Open-2025 у чвертьфіналі, поступившись Аманді Анісімовій.
