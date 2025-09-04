Іга Свьонтек різко відповіла журналісту після поразки в матчі 1/4 фіналу US Open.

У представника медіа виникло питання, чи не позначилася на грі Свьонтек накопичена втома після серії турнірів, включно з Вімблдоном. Друга ракетка світу сприйняла це як натяк на слабкість і відповіла доволі емоційно.

– Загалом останні тижні було багато тенісу: Вімблдон, американські турніри перед цим і тепер US Open. Наскільки ви зараз втомлені?

– Не знаю. Це не так, що мої матчі тут були виснажливими.

– Ви відчуваєте, що вам потрібна психологічна пауза? Я не про поразку як таку.

– Чому ви так кажете?

– Просто запитав. Це все йде підряд. Ви чекаєте на відпочинок?

– Ну, запитайте тих, хто відповідає за календар. Вам потрібна психологічна пауза?

– Вибачте?

– Ви виглядаєте так, ніби вам потрібна психологічна пауза.

– Так, потрібна.

– Тоді що ви тут робите?

– Треба допрацювати турнір до кінця.

– Бажаю удачі.

Нагадаємо, що Іга Свьонтек завершила виступ на US Open-2025 у чвертьфіналі, поступившись Аманді Анісімовій.

Iga Swiatek’s response to being asked if she needs a mental break after loss to Anisimova at U.S. Open



Iga: “Do you need a mental break?”



“Sorry?”



Iga: “You look like you need a mental break.”



“I do yeah.”



Iga: “Then what are you doing here?” pic.twitter.com/p8Yfxrv755 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2025

