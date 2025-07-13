"Ця перемога для мене дуже багато значить, особливо після сезону з безліччю злетів і падінь та великим зовнішнім тиском, який я по-справжньому виправдала тільки зараз, вигравши Вімблдон. Це відчувається як щось нереальне. Мені здається, теніс продовжує мене дивувати і я продовжую дивувати саму себе".

Анісімова пояснила, чому розгромно програла Свьонтек у фіналі Вімблдону: "Це було важко перетравити"

Тенісистка також згадала критику у свій бік від польських ЗМІ за не найкращу гру впродовж сезону.

"Річ у тім, що ми, публічні люди та професійні спортсмени, не можемо реагувати на все, що відбувається навколо. Ми повинні фокусуватися на собі. Іноді це простіше, іноді складніше. За останні місяці, особливо з огляду на те, як мене описували в медіа, і, на жаль, особливо в польських ЗМІ – це було вкрай неприємно.

Я сподіваюся, що тепер вони просто дадуть мені спокій і можливість виконувати свою роботу. Тому що, як видно, ми з командою знаємо, що робимо. У мене найкращі люди поруч. Я вже багато чого довела. Я сподіваюся, мені дадуть свободу працювати так, як я вважаю за потрібне", – наводить слова 24-річної польки Punto de Break.

Нагадаємо, що у фіналі жіночого Вімблдону Іга Свьонтек розгромила американку російського походження Аманду Анісімову – 6:0, 6:0.

Свьонтек стала переможницею Вімблдону-2025, "насухо" знищивши росіянку зі США – полька здобула вже шостий титул мейджора