WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/4 фіналу

Іга Свьонтек (Польща, 3) – Анна Калінська ("нейтральна", 34) – 2:0 (6:3, 6:4)

Третя ракетка світу, Іга Свьонтек, досить легко розібралась з росіянкою Анною Калінською, яка посідає 34 сходинку в рейтингу WTA. У першому сеті полька оформила комфортний гандикап, хоча "нейтральна спортсменка" брала медичний тайм-аут через проблеми з лівою ногою.

У другому сеті Калінська нав'язала боротьбу Свьонтек, однак Іга перемогла і в ньому. Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 6:3, 6:4. Це була друга очна зустріч між тенісистками, Свьонтек зробила рахунок у протистоянні 1:1.

Додамо, що Свьонтек втретє поспіль вийшла до півфіналу на змаганнях у Цинциннаті. У півфіналі полька зіграє проти переможниці протистояння між Аріною Соболенко та Оленою Рибакіною.

