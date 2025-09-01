​​​​​​​Іга Свьонтек та Єкатерина Александрова розіграли путівку до топ-8 Відкритого чемпіонату США. Результат та звіт — у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, 1/8 фіналу

Єкатерина Александрова (WTA № 12) – Іга Свьонтек (Польща, WTA № 2) – 3:6, 1:6

Свьонтек перемогла росіянку і вийшла в 1/16 фіналу US Open-2025 – ВІДЕО

Свьонтек мала беззаперечну перевагу над суперницею з Росії, яка, нагадаємо, виступає під так званим "нейтральним" статусом. Александрова у підсумку потішила себе лише чотирма геймами та поступилася у двох сетах – Іга перемогла за 1 годину 6 хвилин.

Тенісистки провели сьому очну зустріч, Свьонтек перемогла вп’яте.

Іга Свьонтек вийшла у чвертьфінал четвертого з чотирьох мейджорів поточного сезону. Такого показника вона досягла у віці 24 років 85 днів. З 2005 року вона стала наймолодшою тенісисткою з таким результатом після Марії Шарапової (18 років і 132 дні).

Екс-перша ракетка світу офіційно стала другою учасницею Підсумкового турніру WTA-2025