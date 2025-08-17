Іга Свьонтек та Єлена Рибакіна зустрілися у півфіналі турніру серії WTA 1000. Результат та звіт про зустріч – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/2 фіналу

Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA № 10) – Іга Свьонтек (Польща, WTA № 3) – 5:7, 3:6

Колишня представниця Росії Єлена Рибакіна, яка зараз виступає за Казахстан, не була фавориткою зустрічі, але розпочала її досить впевнено. У сьомому геймі першого сету вона забрала подачу Свьонтек, виграла свій гейм та повела у рахунку 5:3. Втім, після цього екс-росіянка шокувала – майже повністю зупинилася. Іга оформила потужний камбек, забравши чотири гейми поспіль, та виграла партію.

У другому сеті Свьонтек за рахунку 2:1 на свою користь зробила брейк Рибакіній, а потім впевнено зберігала перевагу за собою та довела гру до переможного завершення.

У фіналі на Свьонтек чекає або "нейтральна" Вероніка Кудерметова, або Жасмін Паоліні з Італії, які зустрінуться у другому півфіналі.

