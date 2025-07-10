Польська тенісистка в півфіналі мейджора у двох сетах упевнено переграла представницю Швейцарії Белінду Бенчіч – 6:2, 6:0. Виграш дозволив Свьонтек уперше дістатися до фінальної зустрічі на Вімблдоні.

Свьонтек потужно увірвалася у фінал Вімблдону – Бенчіч вона зовсім не помітила

Іга, вийшовши у фінал трав'яного мейджора, стала єдиною чинною тенісисткою, яка виходила у фінали турнірів серії Grand Slam у жіночому одиночному розряді на всіх покриттях.

Свьонтек, як відомо, є п'ятиразовою чемпіонкою мейджорів. Вона чотири рази брала титул на Ролан Гаррос (2020, 2022-2024) і один раз перемагала на Відкритому чемпіонаті США (2022). У 2022 і 2025 роках Іга на Відкритому чемпіонаті Австралії доходила до півфіналу – це її найкращий результат на цьому турнірі.

У фіналі Вімблдону-2025 Іга Свьонтек зустрінеться з представницею США Амандою Анісімовою.

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