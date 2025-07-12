У суботу, 12 липня, відбувся фінальний матч Вімблдонського турніру в жіночому одиночному розряді. Звіт про дуель читайте на "Футбол 24+".

Вімблдон. Жінки, фінал

Аманда Анісімова (США, WTA № 12) – Іга Свьонтек (Польща, WTA № 4) – 0:2 (0:6, 0:6)

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У вирішальній битві одиночного розряду Вімблдону серед жінок зійшлись американка Аманда Анісімова та полька Іга Свьонтек. Перша у півфіналі вибила білоруску Аріну Соболенко (WTA № 1), а друга легко розібралась зі швейцаркою Беліндою Бенчіч (WTA № 35).

Поєдинок тривав 58 хвилин – це була перша зустріч суперниць. Аманда боролась за свій перший трофей Великого шолома, тоді як Іга намагалась завоювати вже шостий.

Свьонтек без бою закрила першу партію, повісивши суперниці "бублик". Здавалось, американка збереться і спробує реабілітуватись за безвольну гру, однак дива не слалось – Іга повторила хід першого сету, не дозволивши Аманді взяти бодай один гейм.

За поєдинок Свьонтек 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

Цікаво, що Іга на Вімблдоні ніколи не заходила далі чвертьфіналу, хоча мала п'ять титулів на інших турнірах Великого шолому (чотири – на Ролан Гаррос). З наступного тижня полька повернеться до топ-3 світового рейтингу.

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