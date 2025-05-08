WTA1000, Рим (Італія), ґрунт, 1/32 фіналу

Іга Свьонтек (Польща, WTA №2) – Елізабетта Коччаретто (Італія, WTA №82) – 2:0 (6:1, 6:0)

Ястремська попрощалася із супертурніром у Римі – не реалізувала матчбол проти нейтралки і поплатилася

Друга ракетка світу Іга Свьонтек блискуче стартувала на римському ґрунтовому турнірі WTA1000, розпочавши свій шлях з розгрому Елізабетти Коччаретто.

В першому сеті польська тенісистка стартувала з п'яти виграних геймів. Італійка відіграла один гейм на своїй подачі, але не спромоглась на більше – 6:1. Друга партія була ще сильнішим побиттям, ніж перша – 6:0 на користь другої ракетки світу. Свьонтек просто не залишила шансів суперниці, розправившись з нею у двох сетах за 52 хвилини.

Далі на польську тенісистку очікує переможниця пари Даніель Роуз Коллінс – Єлена Габріела Русе.

Костюк не залишила шансів суперниці у стартовому поєдинку престижного турніру в Римі