Польська тенісистка Іга Свьонтек перемогла Маю Джойнт у півфіналі престижного турніру в Південній Кореї.

WTA 500. Сеул. 1/2 фіналу

Іга Свьонтек (Польща, WTA №2) – Мая Джойнт (Австралія, WTA №46) – 2:0 (6:0, 6:2)

Друга ракетка світу Іга Свьонтек знищила Маю Джойнт у півфінальному матчі турніру в Сеулі.

Польська тенісистка всуху виграла перший сет (6:0) в австралійки. Джойнт спромоглася забрати лище два гейми на свою користь в другій партії, але в підсумку капітулювала.

У фіналі турніру WTA 500 на Свьонтек очікує матч проти переможниці зустрічі між Катериною Сіняковою (Чехія, WTA № 77) та росіянкою Єкатериною Александровою (WTA №11).

