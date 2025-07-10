Іга Свьонтек та Белінда Бенчіч провели зустріч 1/2 фіналу Вімблдону-2025. Результат і звіт про матч – читайте в цій новині "Футбол 24+".

Вімблдон-2025, трава, жінки, 1/2 фіналу

Белінда Бенчіч (Швейцарія, WTA № 35) – Іга Свьонтек (Польща, WTA № 8) – 2:6, 0:6

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Свьонтек не стикнулася з проблемами у півфінальній зустрічі з Бенчіч. За 71 хвилину ігрового часу Іга здобула впевнену перемогу у двох сетах.

Ще якась боротьба була на корті у першому сеті – Белінда змогла взяти два гейми, але то був лише тимчасовий опір з її боку. А ось друга партія стала знущанням з представниці Швейцарії – Свьонтек забрала собі поспіль шість геймів та легко виграла.

У фіналі на Свьонтек чекає американка Аманда Анісімова, яка, нагадаємо, у першому півфіналі Вімблдону-2025 переграла Аріну Соболенко у трьох сетах.

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