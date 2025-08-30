Друга ракетка світу Іга Свьонтек потрапила у неприємну ситуацію.

14-річна українська тенісистка вийшла у свій перший фінал у професійній кар'єрі

Під час прес-конференції один із журналістів роздратував польську тенісистку запитанням, після чого вона зірвалася. Відео скандалу публікують в соцмережі X.

"Що це за запитання? Я перепрошую... Чи хочу вплести намистини у волосся, як Осака? Ні. Що тут відбувається? Що це за запитання?" – сказала Свьонтек.

Після цього журналіст покинув приміщення і був змушений виправдовуватись, заявивши, що просто хотів розрядити атмосферу під час прес-конференції.

Нагадаємо, що вже 31 серпня Свьонтек зіграє в 1/16 US Open проти "нейтральної" Анни Калінської.

- GORĄCO, panie władzo.

- GORĄCO to dopiero będzie.



Pytanie o koraliki we włosach i spora nerwówka na konferencji Igi Świątek.#USOpen #USOpen2025 pic.twitter.com/3g6OEH5BJn — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) August 28, 2025

Ганебний виліт росіянки з топ-5 рейтингу, фіаско американки, Соболенко проходить далі: US Open