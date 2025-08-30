Свьонтек посварилася з журналістом під час прес-конференції – відео скандалу
Польська тенісистка Іга Свьонтек стала учасницею конфлікту під час прес-конференції.
Друга ракетка світу Іга Свьонтек потрапила у неприємну ситуацію.
Під час прес-конференції один із журналістів роздратував польську тенісистку запитанням, після чого вона зірвалася. Відео скандалу публікують в соцмережі X.
"Що це за запитання? Я перепрошую... Чи хочу вплести намистини у волосся, як Осака? Ні. Що тут відбувається? Що це за запитання?" – сказала Свьонтек.
Після цього журналіст покинув приміщення і був змушений виправдовуватись, заявивши, що просто хотів розрядити атмосферу під час прес-конференції.
Нагадаємо, що вже 31 серпня Свьонтек зіграє в 1/16 US Open проти "нейтральної" Анни Калінської.
