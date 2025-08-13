Іга Свьонтек та Сорана Кирстя, а також Магда Лінетт та Джессіка Пегула провели зустрічі 1/8 фіналу турніру WTA 1000. Результати та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/8 фіналу

Іга Свьонтек (Польща, WTA № 3) – Сорана Кирстя (Румунія, WTA № 138) – 6:4, 6:3

Магда Лінетт (Польща, WTA № 40) – Джессіка Пегула (США, WTA № 4) – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3

Польська тенісистка Іга Свьонтек майже не відчула проблем у зустрічі з представницею Румунії Сораною Кирстею. За 1 годину 35 хвилин колишня перша ракетка світу здобула перемогу у двох сетах.

Для Свьонтек перемога над Кирстею стала 80-ю у кар'єрі на "тисячниках". Польці знадобилося для такого ювілею 102 матчі. Швидше за неї 80 перемог здобували тільки Серена Вільямс (91 гра) і Вікторія Азаренко (98).

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Свьонтек пройшла українку Марту Костюк, яка відмовилася від зустрічі. Далі на Ігу чекає переможниця гри Єкатерина Александрова – Анна Калінская.

Ще одна польська тенісистка Магда Лінетт стала авторкою сенсації – вибила з турніру четверту ракетку планети Джессіку Пегулу зі США. За 2 години 26 хвилин Лінетт перемогла у трьох сетах та відправила додому фіналістку турніру 2024 року.

За півфінал Магда побореться із переможницею зустрічі Клара Таусон – Вероніка Кудерметова.

