Іга Свьонтек та Єкатеріна Александрова зустрілися у фіналі турніру WTA 500 у Сеулі (Корея). Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 500, Сеул (Корея), хард, жінки, фінал

Іга Свьонтек (Польща, WTA № 2) – Єкатеріна Александрова (WTA № 11) – 1:6, 7:6 (7:3), 7:5

Польська тенісистка Іга Свьонтек у першому сеті зустрічі з так званою "нейтральною" Александровою пережила справжнє приниження, поступившись з рахунком 1:6. Провал у грі одразу на краще дії Свьонтек не змінив – друга партія вийшла максимально рівною, а її доля вирішилася лише на тай-брейку, який виграла Іга.

У вирішальному сеті все вирішив 12-й гейм на подачі представниці Росії. Александрова подавала, але Свьонтек це не завадило здобути перевагу (40:15) та з другої спроби закрити партію та всю зустріч на свою користь.

