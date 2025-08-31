Іга Свьонтек зустрічалася з Анною Калінскою в 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу. Звіт про гру та результат поєдинку – в цій новині на "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, жінки, 1/16 фіналу

Іга Свьонтек (Польща, WTA № 2) – Анна Калінська (WTA № 29) – 2:0 (7:6 (7:2), 6:4)

Друга ракетка світу Іга Свьонтек здолала росіянку Анну Калінску в матчі 1/16 фіналу US Open-2025.

В першому сеті справа дійшла до тай-брейку і там уже польська тенісистка впевнено розібралася з "нейтралкою" – 7:2. Друга партія продовжувалась в напруженій боротьбі, проте Свьонтек на класі дотисла опонентку – 6:4. Гра тривала 1 годину 58 хвилин.

В 1/8 фіналу турніру на польську тенісистку очікує інша росіянка – Єкатерина Александрова.

