Іга Свьонтек в 1/32 фіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті обіграла Анастасію Потапову.

Перемога над нібито "нейтральною" росіянкою стала для Свьонтек 300-ю в кар'єрі. Для досягнення такого показника Ізі довелося провести 372 зустрічі, повідомляє OptaAce.

Костюк дізналася ім'я суперниці у матчі за вихід в 1/8 фіналу тисячника у США – це екс-перша ракетка світу

Швидше, ніж Свьонтек, до позначки в 300 перемог в історії світового тенісу добиралася тільки Серена Вільямс. Легендарна американка досягла такого результату в 360 поєдинках.

Свьонтек у 2025 році на "тисячниках" має тепер 20 перемог. Вона єдина в Турі на сьогодні, хто має мінімум 20 поєдинків на турнірах категорії WTA 1000 за останні чотири сезони (2022 – 24, 2023 – 27, 2024 – 30, 2025 – 20).

Іга Свьонтек в 1/16 фіналу турніру в Цинциннаті зустрінеться з українкою Мартою Костюк.

Костюк знищила німкеню і вийшла в 1/16 фіналу тисячника в Цинциннаті