Іга Свьонтек увійшла у топ-3 представниць жіночого тенісу за розміром призових впродовж кар'єри.

Завдяки перемозі на Вімблдоні-2025 Іга Свьонтек вийшла на третє місце по доходах серед тенісисток, повідомляє tennis365.

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Більше 24-річної польки заробили лише сестри Вільямс. Цікаво, що Свьонтек в рейтингу обігнала не тільки Сімону Халеп, але й росіянку Марію Шарапову. Всього за кар'єру Іга отримала понад 40 мільйонів доларів призових.

Топ-10 тенісисток за доходом впродовж кар'єри

Серена Вільямс (США) – 94 816 730 $;

Вінус Вільямс (США) – 42 648 578 $;

Іга Свьонтек (Польща) – 40,523,198 $;

Сімона Халеп (Румунія) – 40 236 618 $;

Марія Шарапова – 38 777 962 $;

Вікторія Азаренко – 38 532 860 $;

Петра Квітова (Чехія) – 37 454 150 $;

Кароліна Возняцкі (Данія) – 36 441 868 $;

Аріна Соболенко – 36 082 811 $;

Анжеліка Кербер (Німеччина) – 32 519 180 $.

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