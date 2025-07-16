Свьонтек обійшла Шарапову і стала третьою тенісисткою в історії з найбільшим доходом
Іга Свьонтек увійшла у топ-3 представниць жіночого тенісу за розміром призових впродовж кар'єри.
Завдяки перемозі на Вімблдоні-2025 Іга Свьонтек вийшла на третє місце по доходах серед тенісисток, повідомляє tennis365.
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Більше 24-річної польки заробили лише сестри Вільямс. Цікаво, що Свьонтек в рейтингу обігнала не тільки Сімону Халеп, але й росіянку Марію Шарапову. Всього за кар'єру Іга отримала понад 40 мільйонів доларів призових.
Топ-10 тенісисток за доходом впродовж кар'єри
Серена Вільямс (США) – 94 816 730 $;
Вінус Вільямс (США) – 42 648 578 $;
Іга Свьонтек (Польща) – 40,523,198 $;
Сімона Халеп (Румунія) – 40 236 618 $;
Марія Шарапова – 38 777 962 $;
Вікторія Азаренко – 38 532 860 $;
Петра Квітова (Чехія) – 37 454 150 $;
Кароліна Возняцкі (Данія) – 36 441 868 $;
Аріна Соболенко – 36 082 811 $;
Анжеліка Кербер (Німеччина) – 32 519 180 $.
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