Іга Свьонтек та Каспер Рудд провели проти Сари Еррані та Андреа Вавассорі фінальну зустріч Відкритого чемпіонату США у змішаних парах. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, мікст, фінал

Іга Свьонтек (Польща) / Каспер Рууд (Норвегія) – Сара Еррані / Андреа Вавассорі (Італія) – 3:6, 7:5, 6:10

Вирішальна зустріч у міксті на US Open-2025 була зіграна за стандартними правилами, хоча до цього всі матчі турніру проводилися з сетів до чотирьох очок, або до п’яти, якщо рахунок був рівним 3:3.

Перша партія фіналу залишилася за італійцями Еррані та Вавассорі. Зіркові Свьонтек та Рууд не капітулювали, але були дуже близькими до цього – у другому сеті програвали 3:5. Після цього вони забрали свій гейм, зробили брейк, таку комбінацію провернули вдруге та перемогли.

У вирішальному сеті Еррані та Вавассорі були впевненішими за Свьонтек та Рууда. Представники Італії одразу повели у рахунку 4:0 та надалі свого не відпустили – 10:6.

Фінальна гра тривала 1 годину 31 хвилину. Еррані та Вавассорі вдруге поспіль стали чемпіонами US Open у міксті. Перемога принесла їм один мільйон доларів призових.

