Тейлор Таунсенд і Чжан Шуай з Китаю стали фіналістками турніру серії WTA 500 у Вашингтоні в парному розряді. Вони на відмові в першому сеті (за рахунку 4:1 на свою користь) пройшли дует Емма Радукану (Велика Британія) / Єлена Рибакіна (Казахстан).

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Ця перемога дозволить 29-річній Таунсенд очолити парний рейтинг WTA. Тейлор стане 50-ю тенісисткою в історії, яка лідируватиме в парному рейтингу, і 13-ю американкою, якій вдалося подібне.

Тейлор Таунсенд посуне з першої позиції Катержину Синякову з Чехії – свою постійну партнерку. Вона 161 тиждень посідала перше місце в реєстрі.

Таунсенд цього сезону виграла два турніри в парі з Синяковою – Australian Open і "тисячник" у Дубаї (ОАЕ). У 2024 році Таунсенд і Синякова взяли трофей на Вімблдоні та грали у фіналі Підсумкового турніру.

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