"Я не очікував, що так добре зіграю у першому матчі, тож моє завдання виконане: я виграв. Цього сезону я хотів виграти матч тут, тепер у мене вже є один, тож, можливо, настав час зупинитися (сміється). Я досяг того, чого не робив уже давно, а саме: добре рухався, добре бив з обох боків і добре подавав. Це допомогло мені не панікувати після першого сету. Мені трохи пощастило з деякими брейк-пойнтами, але, щиро кажучи, я відчував себе дуже добре протягом усього матчу.

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Матч з Рубльовим? Я дивлюся на це позитивно, не знаю, що сказати. Це буде хороший матч. Я зіграв мільйон таких матчів, тож подивимося. Чесно кажучи, я чудово знаю, що він збирається робити, тому це залежить трохи більше від мене, чи зможу я контратакувати і знайти рішення. Я знаю, що це буде дуже напружений поєдинок. Він буде бити сильно щоразу, коли у нього буде можливість після короткого пасу, тож я цього й чекаю. Програю я чи виграю – проблем не буде ні з тим, ні з іншим. Я щасливий, бо вже виграв один матч", – цитує Монфіса Punto de Break.

Нагадаємо, чоловік українки Еліни Світоліної зіграє проти Рубльова завтра (9 квітня).