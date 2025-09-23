Світоліна знялася з турніру в Пекіні через травму – відомо, хто замінить першу ракетку України
Українська тенісистка Еліна Світоліна не зможе взяти участь у турнірі WTA 1000 у Пекіні.
Еліна Світоліна пропустить тисячник у Пекіні через травму стегна, повідомляє BTU.
Світоліна, Костюк та Ястремська отримали суперниць на топовому турнірі у Китаї
Місце Еліни в сітці займе польська тенісистка Магда Лінетт, яка отримала 33-й номер посіву.
Перша ракетка України намагатиметься якнайшвидше відновитися, щоб бути готовою до турніру WTA 1000 в Ухані, який відбудеться в жовтні.
Після зняття Світоліної Україну на турнірі в Пекіні представлять лише 3 тенісистки: Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Основний етап тисячника в столиці Китаю стартує 24 вересня і завершиться 5 жовтня.
Світоліна прокоментувала поразку України в півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг: "Відчуваю розчарування"