Українська тенісистка Еліна Світоліна не зможе взяти участь у турнірі WTA 1000 у Пекіні.

Еліна Світоліна пропустить тисячник у Пекіні через травму стегна, повідомляє BTU.

Світоліна, Костюк та Ястремська отримали суперниць на топовому турнірі у Китаї

Місце Еліни в сітці займе польська тенісистка Магда Лінетт, яка отримала 33-й номер посіву.

Перша ракетка України намагатиметься якнайшвидше відновитися, щоб бути готовою до турніру WTA 1000 в Ухані, який відбудеться в жовтні.

Після зняття Світоліної Україну на турнірі в Пекіні представлять лише 3 тенісистки: Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Основний етап тисячника в столиці Китаю стартує 24 вересня і завершиться 5 жовтня.

Світоліна прокоментувала поразку України в півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг: "Відчуваю розчарування"