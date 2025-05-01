Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилась думками щодо перемоги над японкою Моюкою Учідзімою та розповіла про підготовку до гри з Аріною Соболенко.

– Еліно, на перемогу вам знадобилося всього 53 хвилини. Як ви оцінюєте свою гру?

– Так, це був хороший матч, відмінний виступ з мого боку. Я добре грала, добре подавала. В цілому я дуже задоволена і щаслива вийти в півфінал тут, в Мадриді.

Світоліна розірвала сенсаційну суперницю в 1/4 "тисячника" в Мадриді й чекає на Костюк у півфіналі

– Це ваша 11-та поспіль перемога, 22 виграних сети поспіль. Це офіційно ваша найкраща серія на ґрунті. Чи можна сказати, що ви зараз близькі до своєї найкращої форми за всю кар'єру?

– Думаю, я дійсно показую хороший теніс. Я відчуваю впевненість, особливо після минулого тижня і того, як граю тут. Поки все складається чудово, але турнір ще не завершений. На мене чекає серйозне випробування, потрібно буде провести хороший матч, і я з нетерпінням цього чекаю.

– Це вже ваш 12-й півфінал на турнірах категорії WTA 1000, але перший за останні чотири роки. Коли ви повернулися в тур після паузи, у вас були сумніви, що ви знову зможете доходити до півфіналів і фіналів, або ви завжди вірили в себе?

– Я намагалася зосередитися на роботі, яку вкладаю. Звичайно, з травмами буває важко. Кінець минулого року був непростим через операцію. Тому, безумовно, сумніви були – це нормально, ми всі люди. Але коли ти багато працюєш, це приносить результат. Я завжди намагаюся дивитися на речі позитивно.

– Ваш матч розпочнеться набагато пізніше, ніж зазвичай – о 21:30 за місцевим часом. Як ви плануєте день, коли старт такий пізній?

– Постараюся добре виспатися. Вранці, швидше за все, піду прогулятися – в Мадриді дуже красиво, багато парків. Потім трохи відпочину, подрімаю, і вже ближче до вечора приїду на арену готуватися до матчу, – наводить слова Світоліної ВТУ.

Нагадаємо, вчора "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко вибила українку Марту Костюк у чвертьфіналі WTA 1000 у Мадриді. Уже сьогодні за співвітчизницю спробує поквитатись Еліна Світоліна, початок матчу о 22:30 за київським часом.

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