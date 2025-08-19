Перша ракетка України та її чоловік вийдуть на корт, де проходять зустрічі Відкритого чемпіонату США.

Чоловік Світоліної швидко завершив свої виступи у міксті на US Open – шанси на успіх не реалізував

Світоліна та Монфіс у четвер, 21 серпня, зіграють проти дуету з Італії – Флавія Пеннетта / Флавіо Коболлі.

Українка та її чоловік-француз у 2023 році брали участь в аналогічному виставковому заході напередодні Відкритого чемпіонату США. Тоді турнір був благодійний – збирали гроші для України.

Раніше оргкомітет Stars of the Open-2025 повідомляв, що на турнірі зокрема відбудеться матч між Коко Гофф та Андре Агассі проти Вінус Вільямс та Джона Макінроя. Також на цьому заході будуть виступати Хуан Мартін дель Потро, Енді Роддік, Жуан Фонсека, Бетані Маттек-Сендс, Джек Сок та інші.

