Світоліна дотиснула Бадосу і вивела Україну в історичний півфінал Кубка Біллі Джин Кінг – відомі наступні суперниці
Кубок Біллі Джин Кінг 2025, 1/4 фіналу, хард
Іспанія – Україна – 0:2
Паула Бадоса – Еліна Світоліна – 7:5, 2:6, 5:7
Світоліна та Бадоса у середині першого сету обмінялися брейками – спочатку іспанка забрала подачу українки, яка їй одразу відповіла. 3:3. За рахунку 5:4 на свою користь Еліна не реалізувала сетбол на м’ячах суперниці, після чого та забрала свій гейм, зробила брейк та закрила партію на свою користь з трьома сетболами (Світоліна відіграла лише один).
Другий сет Світоліна відіграла потужніше та зібраніше за перший. Вона постійно тиснула на Бадосу, зробили два брейка та впевнено перемогла – 6:2.
У третьому сеті Еліна мала перевагу, але поступово віддала ініціативу, дозволивши Паулі відігратися, програючи 0:3. Світоліна у підсумку на характері витягнула гру і перемогла з рахунком 7:5
Таким чином Україна вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг, де зіграє проти Італії. Варто зауважити, що українки вперше в історії пробилися у 1/2 фіналу.
Третя зустріч поєдинку буде парною – Людмила Кіченок та Надія Кіченок зіграють проти Альони Большової та Крістіни Букши.
