Збірна України з тенісу впевнено продовжує свій шлях за вихід у фінальну частину престижного турніру.

У другому матчі Кубка Біллі Джин Кінг за вихід у фінальну стадію турніру зійшлись Еліна Світоліна та Мая Хвалінська. Перша ракетка України не без труднощів пройшла представницю Польщі, здобувши перемогу у двох сетах.

Костюк впевнено розбила суперницю в дебютному матчі України та Польщі на Кубку Біллі Джин Кінг

Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація, група Е

Мая Хвалінська (Польща, WTA № 121) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 18) – 0:2 (6:7, 3:6)

Перша партія тривала півтори години й завершилася на тайбрейку, другу ж Світоліна закрила після 37 хвилин на корті – 7:6, 6:3. Завдяки звитягам Костюк та Світоліної Україна достроково перемогла збірну Польщі.

Між Україною та Польщею у п'ятницю, 11 квітня, залишається провести ще один матч – парний поєдинок за участю Людмили та Надії Кіченок.

В суботу, 12 квітня, Україна проведе вирішальну матчеву зустріч зі Швейцарією. У разі перемоги "синьо-жовті" вперше кваліфікуються на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг.

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