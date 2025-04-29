Mutua Madrid Open WTA 1000, одиночний розряд, ґрунт, 1/8 фіналу.

Еліна Світоліна (Україна, WTA №17) – Марія Саккарі (Греція, WTA №82) – 2:0 (6:3, 6:4)

Сачко переміг третього сіяного на челенджері в Чехії – перший сет був справжнім побиттям

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує свою переможну серію матчів після перемоги на турнірі в Руані. Навіть перенесення матчу через блек-аути в Іспанії не похитнули форму українки й вона впевнено розправилась з Марією Саккарі.

Початок першого сету був блискучим від Еліни. Вона впевнено забрала два гейми й на корті запахло розгромом. Але грецька тенісистка швидко зібралася і відчайдушно намагалась наздогнати українку. Зрештою Світоліна забрала першу партію з рахунком 6:3.

Другий сет Світоліна також почала впевнено, але після того, як рахунок став 2:0 на користь українки, тенісистки обмінялися програними подачами. Представниця Греція з великими зусиллями зуміла наздогнати Світоліну, але Еліна після кількох помилок на досвіді довела партію до перемоги – 6:4.

У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею пари Учідзіма (Японія) – Александрова (нейтральна).

Додамо, що після звитяги над Саккарі Світоліна довела свою переможну серію до 10 матчів поспіль, оновивши персональний рекорд. Всі ці поєдинки вона виграла у два сети. Востаннє Еліна програвала 25 березня проти другої ракетки світу Іги Свьонтек на харді в Маямі.

Стародубцева вилетіла в 1/8 фіналу тисячника в Мадриді, програвши титулованій росіянці