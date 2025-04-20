WTA 250, Руан (Франція), ґрунт, фінал

Еліна Світоліна (Україна, WTA №18) – Ольга Даніловіч (Сербія, WTA №39) – 2:0 (6:4, 7:6)

Остапенко не пустила екс-першу ракетку світу в півфінал Штутгарта, повторивши унікальне досягнення

Еліна Світоліна після перемоги над румункою Русе в півфіналі, посилено готувалася до фінального матчу. На фінал проти Ольги Данілович прибув чоловік української тенісистки Гаель Монфіс, очікуючи відсвяткувати перемогу на турнірі в Руані разом.

Перші два гейми були за Даніловіч. Після стартового шоку третій гейм Світоліна почала з подачі навиліт. Ейс українки зменшив упевненість сербської тенісистки. Як тільки рахунок в сеті став 1:3 на користь Даніловіч, українка суттєво додала у грі та перемогла у трьох геймах поспіль і вийшла вперед. Далі на куражі Світоліна впевнено забрала сет з рахунком 6:4.

Друга партія була вже складнішою для українки, адже Даніловіч провела серйозну роботу над помилками під час перерви між сетами. Світоліна зберігала надії на швидке завершення другого сету й матчу загалом, але сербська тенісистка довго не пускала українку до брейк-пойнту і з останніх сил дотисла до тай-брейку. Там уже сильнішою виявилась Світоліна, відігравши два сет-пойнти. Сет закінчився божевільним тай-брейком з рахунком 10:8, завдяки якому українка оформила перемогу не лише в партії, а й на турнірі загалом.

Тріумф в Руані приніс Еліні Світоліній 18-й трофей в кар'єрі.

Звєрєв здолав Шелтона в фіналі та переміг на турнірі АТР 500 у Мюнхені