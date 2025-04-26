"Для мене було важливо швидко адаптуватися, перейти з гри у приміщенні на відкриті корти. Дуже задоволена матчем, зіграла два хороші сети. Сонай уміє грати на високому рівні, але я постаралася показати свій найкращий теніс.

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Чесно кажучи, я досі намагаюся знайти формулу успіху в Мадриді. У мене тут поки що не було видатних результатів, але кожен рік приносить щось нове, дає нові уроки. Поступово накопичується досвід, і, можливо, він починає працювати на тебе. Я вже проводила тут хороші матчі, просто не вдавалося пройти далеко за сіткою. Але, можливо, цього року все складеться. Зараз я просто шукаю способи перемагати у кожному матчі.

Для мене зараз найважливіше – залишатися здоровою. Минулий сезон був непростим. Мені довелося завершити його раніше через операцію, і я повернулася на корт тільки на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Зараз мій пріоритет – це зосередитися на відновленні. Серйозно ставитися до всіх вимог, які я маю виконувати перед матчами та тренуваннями, щоб почуватися добре і бути готовою на 100%. Я знаю, що з тим досвідом, який у мене є, я здатна грати на найвищому рівні. І я відчуваю, що досі перебуваю там", – сказала Світоліна у коментарі Tennis Channel.

Нагадаємо, напередодні перша ракетка України у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді у двох сетах здобула перемогу над Сонай Картал (6:3, 6:1). Вже у неділю, 27 квітня, Еліна боротиметься за вихід в 1/8 фіналу з представницею Казахстану Єленою Рибакіною (WТА № 11).

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