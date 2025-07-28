Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України. Крім того, вона, як і до цього, посідає 13-ту позицію у світовому реєстрі, маючи 2794 очка.

Світоліна, Костюк, Ястремська та Стародубцева дізналися своїх перших суперниць на супертурнірі в Монреалі

Марта Костюк зробила один крок назад – вона тепер є 28-ю ракеткою планети. Даяна Ястремська втратила дві позиції та посідає 35-те місце у рейтингу WTA.

Юлія Стародубцева піднялась на одну сходинку – у неї 73-тя позиція. На жаль, Ангеліна Калініна продовжує своє падіння. На цей раз вона втратила п’ять місць – вона 132-й номер у світовому рейтингу.

Топ-10 українських тенісисток у світовому рейтингу

У першій десятці реєстру WTA не відбулося жодної зміни. До топ-3, як і раніше, входять Аріна Соболенка, американка Коко Гофф та представниця Польщі Іга Свьонтек.

Топ-10 рейтингу WTA

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