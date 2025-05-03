У суботу, 3 травня, на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді відбудеться фінал, в якому зійдуться американка Коко Гофф та білоруска Аріна Соболенко. Переможниця поповнить свій гаманець на 985 тисяч євро, а її візаві змушена буде задовольнитися сумою у 524 тисячі, повідомляє WTA.

Світоліна претендує на перемогу за найкращий удар – українку номінували за форхенд у фіналі турніру в Руані

Визначилися і суми призових, які заробили українські тенісистки – на іспанському Мастерсі виступали одразу 7 наших землячок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, Дарія Снігур, а також Людмила та Надія Кіченок (в парах). Найбільше заробила перша ракетка України, яка дійшла аж до півфіналу змагань. Завдяки історичному тріумфу заробіток Світоліної склав 291 тисячу євро. Костюк, яка зупинилась у чвертьфіналі, поклала собі у кишеню 165 тисяч.

Другий найкращий результат на "тисячниках" у кар'єрі продемонструвала Стародубцева. Вона подолала кваліфікацію, після чого дійшла до четвертого кола змагань і за свої виступи заробила 90 тисяч євро. Ястремська, яка вилетіла у другому раунді, збагатилась на 31 тисячу. Снігур не змогла подолати кваліфікацію, тож обмежилась 6 тисячами євро.

У парному розряді Україну представляли сестри Кіченок. Надія разом із китаянкою Сюй Іфань програла в другому раунді, на двох отримавши 30 тисяч євро. Людмила ж у парі з американкою Софією Кенін зуміла дійти до чвертьфіналу – кожна з тенісисток заробила по 28,500 євро.

Нагадаємо, наступним турніром, на якому виступлять українки, стане "тисячник" в Італії. Змагання в Римі стартують 7 травня.

Україна впритул наблизилась до топ-10 Кубка Біллі Джин Кінг – неймовірний прогрес Світоліної і Ко після виходу в фінал