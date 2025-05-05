Еліна Світоліна піднялася на 14-те місце у світовому рейтингу і залишається №1 в українському жіночому тенісі.

Жіноча тенісна асоціація опублікувала новий світовий рейтинг. Він зазнав змін після турніру WTA 1000 у Мадриді, який минулого вікенду завершився перемогою Аріни Соболенко.

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Соболенко, як і раніше, лідирує в рейтингу WTA. Друге місце посідає представниця Польщі Іга Свьонтек, яка на тисячнику в Мадриді програла в півфіналі американці Коко Гофф. Остання, зігравши у фіналі іспанського Мастерса, тепер є третьою у світі – з топ-3 вона витіснила співвітчизницю Джессіку Пегулу.

Лідером жіночого українського тенісу продовжує бути Еліна Світоліна. Після півфіналу в Мадриді вона піднялася на три місця вгору – тепер вона 14-та в рейтингу WTA.

На 9 місць піднялася Марта Костюк – вона 27-та у світі. На 45-й позиції розташовується Даяна Ястремська, на 75-й – Ангеліна Калініна, на 80-й – Юлія Стародубцева, яка злетіла вгору на 19 місць.

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