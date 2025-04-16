WTA 250, Руан (Франція), 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 18) – Жіль Тайхманн (Швейцарія, WTA № 96) – 2:0 (6:4, 6:2)

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Перша ракетка України Еліна Світола за 1 годину 28 хвилин здобула першу перемогу на турнірні у французькому Руані. У двох сетах наша землячка здолала швейцарську тенісистку Жіль Тайхманн. За увесь поєдинок українка не припустилась жодної подвійної помилки, тоді як у Жіль їх було дві. Також українка використала 5 брейк-пойнтів із 9.

До слова, це була п'ята зустріч суперниць – Світоліна виграла третє очне протистояння. Цікаво, що обидві тенісистки востаннє зустрічались чотири дні тому – 12 квітня у другій грі матчевого протистояння збірних України та Швейцарії у Кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Тоді Еліна з таким же рахунком здолала суперницю.

Наступним опонентом Світоліної буде українка Ангеліна Калініна, яка на старті змагань пройшла Нао Хібіно. Зазначимо, що три попередні матчі суперниць завершувалися перемогами Світоліної.

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